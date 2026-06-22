Escala debate entre PAN y Morena por declaraciones de Maru Campos sobre seguridad y soberanía

Publicidad - LB2 -

Alfredo Chávez respaldó a la gobernadora, mientras Cuauhtémoc Estrada cuestionó sus señalamientos sobre el Gobierno Federal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las declaraciones de la gobernadora Maru Campos en torno a la situación política y de seguridad del país provocaron un nuevo intercambio de posicionamientos entre las bancadas del PAN y Morena en el Congreso del Estado.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, expresó su respaldo a la mandataria estatal y afirmó que sus declaraciones reflejan preocupaciones compartidas por amplios sectores de la población respecto al combate al crimen organizado y la actuación de las autoridades federales.

- Publicidad - HP1

El legislador panista hizo referencia a los señalamientos realizados por la gobernadora sobre la situación del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo luego de ser vinculado públicamente con investigaciones relacionadas con grupos delictivos.

“Ningún gobernador o gobernadora ha tenido los pantalones, ha tenido las faldas y el carácter de la gobernadora de denunciar algo que ningún gobernador de mi partido o de otros partidos se ha atrevido a decir.”

Chávez sostuvo que las autoridades competentes deben esclarecer cualquier acusación relacionada con funcionarios públicos y cuestionó la actuación del Gobierno Federal frente a los señalamientos que han surgido en torno al mandatario sinaloense.

Asimismo, acusó a Morena de evadir el debate sobre estos temas y aseguró que existe una relación de tolerancia entre el partido y grupos criminales, postura que forma parte del discurso sostenido por el PAN en los últimos meses.

En respuesta, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, consideró que las expresiones de la gobernadora respecto a una posible intervención extranjera y al futuro de la relación bilateral con Estados Unidos responden más a una estrategia política que a una preocupación institucional.

“Parece más una aspiración de la gobernadora que una preocupación.”

El legislador morenista sostuvo que la defensa de la soberanía nacional debe mantenerse al margen de diferencias partidistas y afirmó que todos los actores políticos tienen la responsabilidad de cerrar filas cuando se trate de proteger los intereses del país.

Sobre los señalamientos contra Rocha Moya, Estrada señaló que cualquier acusación debe investigarse conforme al debido proceso y bajo los cauces legales correspondientes, sin importar la filiación política de las personas involucradas.

“Con Rocha Moya, con los funcionarios de Sinaloa, con los de cualquier otro estado y también con los de Chihuahua. Si hay responsabilidad, se debe sancionar.”

El coordinador de Morena agregó que las investigaciones deben realizarse por las autoridades competentes y recordó que también existen señalamientos públicos contra funcionarios de distintas entidades, por lo que consideró indispensable que las fiscalías actúen con imparcialidad y apego a derecho.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.