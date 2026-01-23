Equipa Pensiones Civiles unidad de hemodiálisis en Juárez con inversión de casi 4 millones de pesos

Publicidad - LB2 -

La modernización permitirá ampliar la atención a derechohabientes del norte del estado con mayor capacidad y seguridad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Pensiones Civiles del Estado (PCE) equipó y modernizó la Unidad de Hemodiálisis de la Delegación Juárez, con una inversión de 3 millones 700 mil pesos, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada para la región norte de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, la unidad tiene capacidad para atender de manera simultánea a cuatro pacientes, lo que permitirá ofrecer hasta 42 tratamientos semanales, con la posibilidad de ampliar el servicio hasta 120 sesiones, conforme a la demanda y operación del área.

Las adecuaciones incluyeron la ampliación de espacios, la instalación de vestidores y baños, áreas de almacenamiento de insumos, una central de enfermería, un consultorio, así como pantallas de entretenimiento para los pacientes durante los tratamientos.

Asimismo, se habilitó un espacio aislado para pacientes que requieren manejo diferenciado, además de la implementación de sistemas especializados de suministro y procesamiento de agua, indispensables para el funcionamiento óptimo y seguro de las unidades de hemodiálisis.

Como parte del proyecto, también se realizó un trabajo integral en materia de seguridad e infraestructura eléctrica, con adecuaciones orientadas a garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los tratamientos médicos.

Las instalaciones de Pensiones Civiles del Estado en Ciudad Juárez brindan cobertura a cerca de 18 mil derechohabientes de la región norte, por lo que esta modernización representa un impacto directo en la calidad de los servicios de salud.

El acto inaugural fue encabezado por el director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, y el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, acompañados por representantes sindicales y autoridades de la institución.

“Hoy damos un paso importante para seguir fortaleciendo la atención médica en Pensiones. El área de Hemodiálisis que hoy entregamos forma parte de una visión clara: contar con servicios modernos, oportunos y con altos estándares de calidad”, expresó Miranda Pérez.

Por su parte, el secretario de Hacienda subrayó que el ejercicio de los recursos públicos debe traducirse en beneficios tangibles para la población derechohabiente.

“Cuando hablamos de salud y seguridad social, no hablamos de números ni de trámites; hablamos de certeza, de tranquilidad y de respeto para quienes han dedicado su vida al servicio público”, señaló Granillo.

