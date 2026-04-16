Entrega Pedro Torres apoyo económico a primaria en Saucillo mediante programa Niño Diputado

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El recurso de 82 mil pesos será destinado a mejorar la infraestructura escolar.

Saucillo, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Pedro Torres Estrada realizó la entrega de un apoyo económico por 82 mil pesos a la Escuela Primaria Federal “Abraham González”, como parte del programa Niño Diputado.

El recurso fue gestionado en cumplimiento a un compromiso asumido con el niño diputado Eduardo Guadalupe y la comunidad escolar, con el objetivo de fortalecer las condiciones del plantel educativo.

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Durante el evento, el legislador destacó que la inversión estará destinada a mejorar la infraestructura, buscando garantizar espacios más seguros y adecuados para el aprendizaje.

“Este recurso se destinará directamente a la mejora de la infraestructura escolar”, señaló.

La entrega se llevó a cabo en presencia de docentes, madres y padres de familia, así como estudiantes, quienes atestiguaron la aplicación de este apoyo orientado a atender necesidades prioritarias del plantel.

Torres Estrada subrayó que este tipo de acciones responden a una estrategia de atención directa a las comunidades, enfocada en reducir procesos burocráticos y canalizar recursos de manera eficiente.

Autoridades escolares reconocieron el respaldo, al considerar que permitirá mejorar el entorno educativo y las condiciones en las que niñas y niños desarrollan sus actividades académicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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