Entrega Maru Campos certificaciones BHG a dependencias por fortalecer el servicio público

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Tres dependencias estatales recibieron el distintivo Best Humanist Government tras acreditar buenas prácticas en gestión del capital humano.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de certificaciones Best Humanist Government (BHG) a tres dependencias del Gobierno del Estado, como parte de la estrategia para fortalecer la profesionalización del servicio público y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que este estándar promueve la capacitación del personal y la creación de entornos laborales seguros, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la población.

“Aquí no creemos en las autocracias, creemos en el liderazgo, en el trabajo en equipo con el corazón”, expresó.

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Las dependencias reconocidas fueron las secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, Innovación y Desarrollo Económico, así como la Coordinación de Relaciones Públicas, cuyos titulares recibieron los certificados de manos de la gobernadora.

En total, 479 servidoras y servidores públicos obtuvieron esta certificación, considerada el primer programa estatal implementado a nivel nacional para fortalecer las condiciones laborales y el desarrollo del personal gubernamental.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, señaló que el estándar BHG busca consolidar un modelo de gobierno basado en la confianza, el desarrollo de las personas y la construcción de equipos de trabajo sólidos.

“Este estándar tiene un significado muy especial: nos recuerda que no puede existir un gobierno humanista si no construimos confianza y seguridad. El mejor servicio comienza en desarrollar a las personas, generar confianza, fortalecer equipos y crear ambientes laborales seguros”, afirmó.

La certificación se suma a la obtenida previamente por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y forma parte de una estrategia que el Gobierno del Estado prevé extender al resto de sus dependencias.

El modelo de evaluación del distintivo BHG considera indicadores relacionados con el balance entre la vida laboral y personal, el cumplimiento normativo y el clima organizacional, con el objetivo de fortalecer la gestión del capital humano y mejorar la calidad de los servicios públicos.