Entrega Estado escrituras a 100 familias de Ciudad Juárez

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Coesvi informó que el programa permitió brindar certeza jurídica a viviendas de 13 colonias con rezago de hasta 30 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, entregó escrituras a 100 familias de Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre sus propiedades.

El director general de Coesvi, José Antonio Chávez, destacó que esta acción permite atender el rezago en la regularización de viviendas y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias beneficiadas.

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Las escrituras corresponden a viviendas ubicadas en 13 colonias de la ciudad, entre ellas Mezquital 1 y 2, Morelos 1, 2 y 3, Praderas del Sauzal 1 y 2, Terrenos Nacionales y Vista Los Ojitos.

También fueron incluidos predios de las colonias Dunas, Sicomoro del Norte, Águilas de Zaragoza y Patria, como parte del programa de regularización impulsado por el Gobierno Estatal.

De acuerdo con la Coesvi, las familias beneficiarias pagaron 3 mil 30 pesos por el trámite, cuyo costo regular oscila entre 18 mil y 25 mil pesos.

La dependencia señaló que este esquema representó un ahorro superior a 2.5 millones de pesos para familias que tenían entre 15 y 30 años de rezago en la formalización de sus propiedades.

El programa se mantiene vigente en coordinación con la Secretaría de Hacienda, asociaciones de Notarios Públicos y el Municipio de Juárez, con el propósito de continuar acercando certeza jurídica a más familias.

El evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes de la Coesvi.

Las personas interesadas en iniciar el trámite pueden acudir a la Representación del Gobierno del Estado, ubicada en el segundo piso de Pueblito Mexicano, comunicarse al 629 3300, extensión 55973, o enviar mensajes de texto o voz al WhatsApp 656 818 0988.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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