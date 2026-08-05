Entrega Estado bonos a docentes pensionados y jubilados

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La dispersión corresponde al segundo trimestre de 2026 y beneficia a mil 834 trabajadores de la educación en retiro.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó estímulos económicos a pensionados y jubilados del subsistema federalizado, como reconocimiento a la trayectoria de trabajadores de la educación en retiro.

La entrega fue realizada a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, con una inversión total de 5 millones 403 mil 379 pesos.

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De acuerdo con la dependencia, el apoyo corresponde al segundo trimestre de 2026 e incluye la dispersión del Bono del Día del Docente y el Bono de Recuperación.

En total, fueron beneficiados mil 834 pensionados y jubilados, quienes recibirán el recurso como parte de los estímulos dirigidos al personal educativo retirado.

La directora general de Seech, Teresa de Jesús López Ramírez, agradeció a las y los maestros por su trayectoria y señaló que su legado continúa vigente en la formación de nuevas generaciones.

“Aunque sabemos que este recurso no es suficiente, representa un reconocimiento a su esfuerzo”, expresó.

Durante el acto, López Ramírez exhortó a los beneficiarios a disfrutar este apoyo y compartirlo con sus compañeros, como parte del reconocimiento institucional a su labor.

El secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, destacó que el bono de recuperación permite garantizar que ningún docente jubilado reciba una pensión menor a una plaza inicial.

“Es el resultado de un trabajo coordinado, en equipo, el cual asegura tanto la estabilidad educativa como el respeto a los derechos laborales”, señaló.

La dependencia informó que el Bono de Recuperación se otorga bajo un esquema permanente y de periodicidad trimestral, previa solicitud individual debidamente firmada por cada persona interesada.

Como parte del evento se realizó una entrega simbólica a 15 representantes de las coordinaciones regionales del estado, con lo que se validó la dispersión del recurso en distintas zonas de Chihuahua.

Los cheques llegarán a personal jubilado y pensionado de Camargo, Chihuahua, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guerrero, Jiménez, Juárez, Madera, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral y Saucillo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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