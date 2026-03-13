Entrega diputado Arturo Medina apoyos alimentarios a más de 2 mil familias de la Sierra Tarahumara

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La distribución se realizó en la comunidad de El Tigre, en el municipio de Balleza.

Balleza, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, realizó la entrega de apoyos alimentarios y ropa a más de 2 mil habitantes de comunidades de la Sierra Tarahumara, durante una jornada realizada en la localidad de El Tigre, municipio de Balleza.

El legislador explicó que estas acciones forman parte de una agenda permanente de trabajo en la región serrana, mediante la cual visita al menos dos municipios de la zona cada semana desde el inicio de su encargo como diputado.

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De acuerdo con lo informado, los apoyos consistieron en alimentos, granos básicos y ropa, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias de estas comunidades.

“Decidí desde el inicio que mi trabajo como legislador no era ir a la ciudad de Chihuahua a encerrarme en una oficina”.

El diputado señaló que tras cumplir con sus responsabilidades en el Congreso del Estado regresa a la Sierra Tarahumara para mantener contacto directo con la población, debido a las necesidades que enfrentan diversas comunidades de la región.

Medina indicó que la entrega de apoyos ha sido posible gracias al trabajo conjunto con distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones civiles, empresarios y autoridades estatales.

El legislador también reconoció la colaboración de la comunidad menonita de Manitoba, que ha participado con apoyo solidario para beneficiar a las familias de la región serrana.

Finalmente, informó que durante el fin de semana continuará con actividades en el municipio de Guachochi, donde participará en eventos culturales orientados a fortalecer el turismo y la actividad económica local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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