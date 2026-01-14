Entrega diputada Magdalena Rentería apoyos deportivos a jóvenes del sur de Juárez

Publicidad - LB2 -

La legisladora de Morena entregó balones, uniformes y trofeos en Torres del Sur para fortalecer ligas locales y fomentar la prevención social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de impulsar el deporte como herramienta de prevención social, la diputada local por el Distrito 09, Magdalena Rentería Pérez, realizó la entrega de apoyos deportivos a jóvenes integrantes de distintas ligas del sur de Ciudad Juárez.

La actividad se desarrolló en el centro comunitario del fraccionamiento Torres del Sur, espacio que fungió como sede de los juegos de postemporada de una liga local, donde se concentraron equipos de diversas categorías.

- Publicidad - HP1

Durante el encuentro, la legisladora entregó balones, artículos deportivos, uniformes y trofeos a los equipos participantes y a los ganadores de las diferentes categorías, con la finalidad de fortalecer la práctica organizada del deporte en la zona.

“El deporte fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y hábitos saludables entre niñas, niños y jóvenes”, expresó la diputada durante su mensaje a los asistentes.

Rentería Pérez reiteró su compromiso de respaldar iniciativas comunitarias que promuevan el desarrollo integral de las juventudes, particularmente en colonias del sur de la ciudad donde el deporte representa una alternativa de convivencia y organización social.

Como parte de la jornada, la diputada convivió con vecinos del sector en una posada comunitaria, en la que participaron jóvenes deportistas y adultos mayores, quienes compartieron bebidas calientes y alimentos tradicionales.

La también vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado señaló que en las próximas semanas continuará impulsando actividades deportivas con ligas activas de la ciudad, como parte de una estrategia de atención comunitaria en distintos sectores de Ciudad Juárez.