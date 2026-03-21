Entrega diputada Jael Argüelles lentes a estudiantes de primaria en Ciudad Juárez

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La legisladora impulsó apoyo para mejorar salud visual y desempeño escolar de niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó la entrega de lentes a estudiantes de la Escuela Primaria Juan Álvarez, como parte de una acción orientada a fortalecer la salud visual en la niñez juarense.

Durante la actividad, la legisladora subrayó que la detección y atención de problemas visuales es un factor determinante en el rendimiento académico y en el desarrollo integral de las y los estudiantes, al permitirles participar de manera más activa en el entorno escolar.

“La salud visual también cambia vidas. Cuando las y los estudiantes pueden ver bien, no solo aprenden mejor, también se sienten más seguros, participan con mayor confianza y se atreven a soñar más lejos”, expresó.

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Argüelles Díaz destacó que este tipo de apoyos contribuyen a reducir barreras en el aprendizaje, especialmente en sectores donde el acceso a servicios de salud puede ser limitado, impactando directamente en la calidad de vida y oportunidades educativas de la niñez.

Asimismo, reconoció la colaboración del especialista en optometría que realizó los exámenes visuales, así como la disposición de la comunidad educativa para facilitar la implementación de la jornada dentro del plantel.

La legisladora reiteró que continuará promoviendo acciones y gestiones enfocadas en el bienestar infantil, particularmente aquellas relacionadas con el acceso a servicios básicos de salud que inciden en el desarrollo pleno de niñas y niños.

Este tipo de iniciativas forman parte de estrategias de atención directa en territorio, con las que se busca atender necesidades inmediatas de la población escolar en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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