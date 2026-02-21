Entrega diputada Jael Argüelles 100 lentes a vecinos de Toribio Ortega

Publicidad - LB2 -

La legisladora de Morena coordinó exámenes visuales y anunció nuevas gestiones para estudiantes de primaria en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó la entrega de 100 lentes a madres, padres de familia y vecinos de la Escuela Primaria Juan Álvarez, ubicada en la colonia Toribio Ortega, como parte de una jornada enfocada en la salud visual y el apoyo comunitario.

La actividad incluyó exámenes de la vista y la distribución de armazones graduados, en coordinación con el Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, A.C. (Ceredil), organización dedicada a brindar atención visual a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, la legisladora fue recibida por el director del plantel, Jaime Ortuño, con quien sostuvo un encuentro para revisar las principales necesidades de la comunidad educativa y explorar posibles gestiones que contribuyan a mejorar las condiciones del plantel.

Argüelles Díaz destacó la relevancia de impulsar acciones que incidan directamente en la calidad de vida de las familias, especialmente en colonias con rezagos sociales.

“La salud visual es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las personas; queremos que nadie deje de leer, trabajar o estudiar por no contar con unos lentes”, expresó.

Vecinas y vecinos beneficiados señalaron que el apoyo les permitirá retomar actividades cotidianas que habían limitado por problemas de visión, como leer indicaciones médicas, coser o desempeñar labores productivas con mayor seguridad.

“Estos lentes nos ayudan mucho porque ya no podíamos ver bien para nuestras actividades diarias”, comentó una de las personas beneficiadas.

Finalmente, la congresista se comprometió a gestionar la entrega de lentes para alumnas y alumnos que lo requieran, así como a dar seguimiento a las solicitudes planteadas por la comunidad escolar, en un esfuerzo por fortalecer la atención a la niñez juarense desde el ámbito legislativo.

