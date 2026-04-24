Entrega diputada apoyo económico a estudiante participante en Congreso Infantil

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El recurso será destinado a mejoras en la primaria Cuitláhuac de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Elizabeth Guzmán Argueta entregó un apoyo económico de 82 mil pesos a un estudiante de primaria seleccionado para participar en el programa “Diputada y Diputado Infantil 2026”, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa de su plantel.

El beneficiario, Halil Jair Mata, alumno de la Escuela Primaria Cuitláhuac, representará a la niñez desde el curul de la legisladora en el Congreso del Estado durante una sesión conmemorativa.

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Durante la visita al plantel, la diputada hizo entrega del recurso tanto al estudiante como a la directora de la escuela, María Lluvia Gómez Fuentes, para destinarlo a mejoras en las instalaciones escolares.

“El recurso será utilizado en mejoras para la Escuela Primaria Cuitláhuac”.

En el evento también se realizó un ejercicio de participación en el que niñas y niños dialogaron sobre las problemáticas que enfrentan en su entorno escolar y en la ciudad, como parte de una dinámica de formación cívica.

El programa Diputada y Diputado Infantil busca fomentar la participación democrática desde edades tempranas, permitiendo que estudiantes expresen sus ideas en un espacio institucional.

La actividad principal se llevará a cabo el próximo 30 de abril en el Congreso del Estado de Chihuahua, en el marco del Día de la Niñez, donde se realizará una sesión extraordinaria con la participación de los menores seleccionados.

Estas acciones forman parte de iniciativas orientadas a fortalecer la educación y promover la inclusión de la niñez en ejercicios de representación y participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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