    diciembre 22, 2025 | 16:57
    Encabeza Rosana Díaz posadas navideñas con vecinos del Distrito 4 en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    La diputada local llamó a fortalecer la unidad, la esperanza y la organización comunitaria durante la temporada decembrina.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – En un ambiente de convivencia comunitaria, la diputada local por Morena, Rosana Díaz, encabezó durante el fin de semana una serie de posadas navideñas con vecinas y vecinos del Distrito 4, donde se compartieron actividades tradicionales y mensajes de paz, esperanza y unidad.

    Durante los encuentros, realizados en distintas colonias del distrito, la legisladora destacó que la Navidad representa una oportunidad para reafirmar valores como la unión, el amor al prójimo y el compromiso social, los cuales, dijo, forman parte de los principios que impulsan el proyecto de la Cuarta Transformación.

    Entre villancicos, convivencia familiar y la participación de niñas y niños, Rosana Díaz subrayó la importancia de mantener la organización y la participación ciudadana, como base para avanzar en el bienestar colectivo de la comunidad juarense.

    “Que esta Navidad nos recuerde que la esperanza se construye en unidad y que el futuro se transforma cuando nadie se queda atrás”, expresó la legisladora durante una de las convivencias.

    La diputada hizo un llamado a seguir trabajando de manera conjunta, fortaleciendo los lazos comunitarios y la cercanía entre representantes y ciudadanía, con miras a consolidar el denominado segundo piso de la Cuarta Transformación.

    Las posadas organizadas en el Distrito 4 refrendan el compromiso de la legisladora de mantenerse cercana a la población, escuchando y acompañando a las familias de Ciudad Juárez, en el marco de las festividades decembrinas y del trabajo territorial que desarrolla en su labor legislativa.

