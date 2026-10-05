Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad y reporta baja en homicidios

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El estado registró una reducción del 27 por ciento en homicidios dolosos de enero a septiembre frente al mismo periodo de 2025.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó este lunes la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, donde autoridades estatales, federales y municipales revisaron los indicadores de seguridad en Chihuahua.

Durante la reunión se informó que el estado registró una disminución del 27 por ciento en homicidios dolosos durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025.

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De acuerdo con los datos presentados en la mesa, septiembre de 2026 fue el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en lo que va del año y la cifra más baja para ese delito desde marzo de 2016.

En el caso de Ciudad Juárez, las autoridades reportaron una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos, también en la comparación de enero a septiembre frente al mismo periodo del año anterior.

La Fiscalía General del Estado informó que, del 28 de septiembre al 4 de octubre, se ejecutaron 169 órdenes de aprehensión, se detuvo a 58 personas en flagrancia y se judicializaron 108 carpetas con vinculaciones a proceso.

La dependencia también reportó 37 sentencias condenatorias, 140 expedientes resueltos, el aseguramiento de cinco armas y la recuperación de 20 vehículos durante el mismo periodo.

Como parte del informe, se dio cuenta de 831 audiencias ante jueces de control, 55 ante jueces de enjuiciamiento y 73 ante jueces de ejecución.

Durante la sesión también se revisaron los operativos interinstitucionales realizados en Juárez, Chihuahua, Parral, Jiménez, Saucillo, Aldama, Ojinaga, Cuauhtémoc, Camargo, Santa Isabel y Valle de Zaragoza.

En estas acciones participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones municipales y la Dirección de Gobernación.

La gobernadora Maru Campos reiteró la importancia de mantener coordinación permanente entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como fortalecer las labores de prevención, vigilancia y respuesta para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el general de Brigada E.M. Felipe González Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar; Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; y Luis Aguirre, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

También estuvieron presentes el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro Rodríguez; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar en el estado, Mayra Chávez; y Zaira Carrasco, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua.

De manera virtual participaron el general David Antonio López Velasco, comandante de la 42 Zona Militar, y Alejandra Guzmán Leyva, delegada de la Fiscalía General de la República.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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