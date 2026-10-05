Instala JuárezBus CAM Móvil en estación Hiedra del BRT-1

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El módulo atenderá del 5 al 9 de octubre con trámites de credencialización y tarjetas preferenciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, informó que el Centro de Atención Móvil de JuárezBus se instalará del 5 al 9 de octubre en la estación Hiedra del BRT-1.

El módulo brindará atención de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 16:00 horas, para usuarios que requieran realizar trámites relacionados con el sistema de transporte semimasivo.

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De acuerdo con la información oficial, el CAM Móvil ofrecerá servicios de credencialización, emisión, renovación y reposición de tarjetas preferenciales, además de orientación general sobre el servicio JuárezBus.

La emisión y reposición de tarjetas tendrán un costo de 30 pesos, mientras que la renovación será gratuita para las personas usuarias que cumplan con los requisitos correspondientes.

La instalación del módulo en la estación Hiedra forma parte de las acciones para acercar los servicios de atención a usuarios del BRT-1 y facilitar los trámites sin necesidad de trasladarse a otros puntos.

El servicio estará disponible únicamente durante el periodo anunciado, del lunes 5 al viernes 9 de octubre, por lo que las personas interesadas deberán acudir dentro del horario establecido.

La dependencia estatal indicó que quienes requieran más información podrán comunicarse vía WhatsApp al número 656-852-7384.

Con esta jornada, JuárezBus busca mantener la atención directa a usuarios y agilizar los procesos de credencialización para personas que utilizan tarjetas preferenciales dentro del sistema.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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