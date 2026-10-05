Clausura Gobernación Estatal 17 negocios tras 290 inspecciones

Publicidad - LB2 -

La Subsecretaría de Gobernación revisó establecimientos con venta de alcohol; 11 clausuras fueron en Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación realizó 290 inspecciones a establecimientos que expenden o comercializan bebidas alcohólicas en el estado, durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.

De acuerdo con la dependencia estatal, las revisiones derivaron en 17 clausuras en distintos municipios de Chihuahua, como parte de los operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a este tipo de negocios.

- Publicidad - HP1

Del total de clausuras, cuatro se registraron en la ciudad de Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Delicias y 11 en Ciudad Juárez, municipio que concentró la mayor cantidad de sanciones durante el periodo reportado.

En la capital del estado fueron clausuradas la licorería “Vinos y Licores GCH”, por operar sin permiso; las tiendas de abarrotes “Unión” y “Las Gordas”, por violación de giro; y el restaurante “Casa Müller”, por operar fuera de horario.

En Cuauhtémoc, la sanción correspondió al bar “La Escondida”, señalado por operar sin permiso, mientras que en Delicias fue clausurada la cantina y salón de baile “Tex Mex Disco Rodeo”, por extracción de bebidas alcohólicas.

En Ciudad Juárez se reportaron 11 clausuras, entre ellas las tiendas de abarrotes “Six La Tarahumara 43”, “Súper Six Rubio”, “Six el Paraíso”, “Súper Six Ceilan”, “Súper Six Tres Amigos”, “Súper Six Independencia II” y “Six Varela”, todas por violación de giro.

También en Juárez fueron clausuradas la licorería “Six Claudia y Lizeth”, por operar sin permiso; el salón de bailes “After el Pecado”, por operar fuera de horario y sin permiso; el salón de eventos “Jardín Caracol”, por operar sin permiso; y el restaurante bar “Buchacas Pool”, por falta de revalidación.

La autoridad estatal indicó que el objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley en establecimientos con venta o distribución de bebidas alcohólicas, así como prevenir irregularidades en la operación de estos giros.

Gobernación Estatal exhortó a propietarios y encargados de comercios que distribuyen bebidas alcohólicas a cumplir con la normatividad vigente, a fin de evitar sanciones administrativas, clausuras u otras medidas derivadas de los operativos de inspección.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.