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Reúne Gobierno del Estado a miles de juarenses en la 11ª Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo”

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POR Redacción ADN / Agencias
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La jornada en el Centro de Salud Anapra acercó consultas médicas, trámites estatales y la entrega de 75 escrituras a familias del poniente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizó la décimo primera edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026 en el Centro de Salud Anapra, donde miles de habitantes de Ciudad Juárez tuvieron acceso a consultas médicas, programas de prevención y diversos trámites gubernamentales en un solo espacio.

Durante la jornada, se ofrecieron 21 servicios de salud, entre ellos vacunación, entrega de cartillas, afiliación a MediChihuahua, vacunación antirrábica, orientación nutricional, detección de enfermedades cardiometabólicas, prevención y atención de adicciones, planificación familiar y consulta médica general.

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El representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, señaló que estas jornadas tienen como objetivo acercar la atención gubernamental a las colonias y facilitar que las familias accedan a los servicios públicos.

“Estas jornadas permiten llevar los servicios gubernamentales directamente a las colonias y facilitar el acceso de las familias a la atención que requieren.”

Además de los servicios médicos, la población recibió atención en salud dental, salud mental, educación sexual para adolescentes, detección de VIH, infecciones de transmisión sexual, violencia y cáncer, así como servicios de farmacia, control de vectores y regulación de urgencias médicas.

De manera paralela, dependencias como el Registro Civil, la Coordinación de Licencias, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) brindaron diversos trámites y servicios a las personas asistentes.

Como parte de la feria, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) entregó 75 escrituras, de las cuales alrededor del 80 por ciento correspondieron a familias del sector de Anapra, con el propósito de otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio.

La edición número 11 de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” forma parte de las estrategias del Gobierno del Estado para fortalecer la atención directa en las colonias y concentrar en un mismo lugar servicios de salud, programas sociales y trámites administrativos para la población.

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