Representarán estudiantes del Tecnológico de NCG a México en Mars Challenge 2026

Publicidad - LB2 -

El equipo Mars Matrix obtuvo el primer lugar nacional y competirá en la final internacional en España.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes representarán a México en la Final Internacional del Mars Challenge 2026, luego de obtener el primer lugar del ranking nacional en esta competencia de innovación y desarrollo tecnológico.

La participación del equipo fue ratificada por el organismo internacional Virtual Educa, tras consolidarse la puntuación obtenida en los cortes de evaluación realizados el 29 de julio y el 29 de septiembre.

- Publicidad - HP1

La representación mexicana estará a cargo del equipo Mars Matrix, integrado por Bryan Fernando Palma, Luna Elizabeth Flores, Pamela Itzel García, Jesús Manuel García, Joselin Cera y José Ramón Guzmán.

Las y los estudiantes desarrollaron la propuesta MYCO, Máquina Inyectora de Cultivos Orgánicos, con el acompañamiento técnico y asesoría de Luis Alberto Grijalva.

El primer lugar nacional otorgó al equipo la acreditación para participar en la fase global del certamen, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2026 en Getafe, Comunidad de Madrid, España.

Durante la final internacional, el equipo de Nuevo Casas Grandes competirá con delegaciones de diversos países, en un escenario enfocado en proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Durante el proceso de clasificación, la propuesta desarrollada en el ITSNCG superó los filtros establecidos por la competencia y se mantuvo en el primer lugar de la tabla nacional.

El director general del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Jesús Peña Galaz, reconoció el trabajo de las y los estudiantes, así como de su asesor docente, al destacar que este resultado proyecta el talento local en un espacio internacional mediante la innovación tecnológica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.