Encabeza Maru Campos arranque de la Colecta Anual 2026 de Cruz Roja en Chihuahua

La gobernadora llama a ciudadanía y empresarios a respaldar la labor humanitaria en el 116 aniversario de la institución.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, donde convocó a la ciudadanía y al sector empresarial a fortalecer con aportaciones la labor humanitaria de la institución en el estado.

Durante el acto realizado en el Patio Central del Palacio de Gobierno, en el marco del 116 aniversario de la Cruz Roja, la mandataria estatal subrayó la importancia de traducir el reconocimiento social hacia la institución en apoyo concreto.

“La Cruz Roja no se sostiene sólo con vocación, se sostiene con el compromiso de todos. Así que el día de hoy queremos pedir a los chihuahuenses que esta colecta sea una oportunidad de convertir nuestra admiración en respaldo y en solidaridad”.

La titular del Ejecutivo estatal exhortó a las y los chihuahuenses a contribuir de manera generosa, al destacar que la organización representa un respaldo permanente para la población en situaciones de emergencia.

En su mensaje, agradeció a quienes integran la institución, desde el personal que conduce ambulancias hasta quienes brindan atención médica y apoyo en momentos críticos.

Por su parte, el director general de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, Luis Carlos Aguilera, informó que durante 2025 la institución realizó más de 61 mil servicios de ambulancia, 161 mil atenciones médicas y 3 mil servicios de rescate urbano en las 29 delegaciones del estado. Añadió que actualmente se cuenta con 148 ambulancias y 33 unidades de rescate, y que los recursos de la colecta permitirán fortalecer operación, equipamiento y capacitación del personal voluntario.

La presidenta del DIF Estatal y presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana en Chihuahua, María Eugenia Galván Antillón, llamó a la ciudadanía a sumarse a la campaña anual, al señalar que cada aportación contribuye a ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante el evento se rindió homenaje póstumo a Blanca Lucía Frías, radio operadora con más de 37 años de servicio, y a Simona Sigala, pionera en enfermería y atención médica en la institución. Asimismo, se entregaron reconocimientos a colaboradores destacados.

Al arranque de la colecta asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez; así como los secretarios de Salud y de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Baeza y Gilberto Loya, respectivamente.

