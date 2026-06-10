Emite Protección Civil alerta por lluvias intensas y fuertes vientos en Chihuahua

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Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas superiores a los 55 kilómetros por hora.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes vientos que podrían presentarse durante la tarde y noche de este miércoles en diversas regiones del estado.

La dependencia informó que las condiciones meteorológicas derivan de la interacción de distintos sistemas atmosféricos que favorecerán inestabilidad en gran parte del territorio chihuahuense.

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Las precipitaciones más significativas se prevén en la Sierra Tarahumara y la región sur del estado, donde podrían registrarse lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes, con acumulados estimados entre 50.1 y 75 milímetros en municipios como Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Asimismo, se esperan lluvias moderadas a fuertes, de entre 25.1 y 50 milímetros, en municipios como Urique, Batopilas, Balleza, Satevó, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara.

La CEPC indicó que también se prevén chubascos y lluvias de intensidad variable en municipios de la zona serrana, centro y sur de la entidad, incluyendo Guerrero, Bocoyna, Carichí, Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Meoqui, Allende y Coronado, entre otros.

En Ciudad Juárez se pronostican lluvias aisladas a dispersas, al igual que en municipios del norte y noreste como Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ahumada, Ascensión, Ojinaga y Coyame.

Respecto a las condiciones de viento, Protección Civil advirtió que podrían registrarse rachas superiores a los 55 kilómetros por hora en Juárez y Ascensión, mientras que en otros municipios del norte, centro y noreste se esperan velocidades por encima de los 45 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían favorecer la formación de tolvaneras, reducción de visibilidad en carreteras, caída de ramas y desplazamiento de objetos ligeros, además de acumulaciones de agua en zonas urbanas.

Las temperaturas máximas previstas para este miércoles alcanzarán los 35 grados centígrados en municipios como Juárez y Ojinaga, mientras que en zonas serranas como El Vergel, en Balleza, se esperan mínimas cercanas a los 7 grados.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

La dependencia recomendó además reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1 y seguir las actualizaciones meteorológicas a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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