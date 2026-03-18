Destapa PRI a Alex Domínguez y Tony Meléndez como aspirantes a gubernatura de Chihuahua

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Dirigencia nacional los nombra “defensores” rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció a los diputados federales Alex Domínguez y Tony Meléndez como “defensores” del partido en Chihuahua, figura que perfila a ambos como aspirantes a la candidatura a la gubernatura en 2027.

El anuncio se realizó en el marco de un evento nacional donde el PRI presentó a sus perfiles rumbo a las elecciones en 17 estados, en las que se renovarán gubernaturas.

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Durante el acto, Moreno Cárdenas destacó que los perfiles seleccionados cuentan con trayectoria y experiencia política, al tiempo que subrayó su papel como representantes del partido en sus respectivas entidades.

“Son gente muy profesional y serán defensores de México”, expresó el dirigente nacional.

Alex Domínguez, actual diputado federal por el distrito 8 con cabecera en Chihuahua capital, ha ocupado cargos como legislador local y federal, además de haber sido dirigente estatal del PRI.

Por su parte, Tony Meléndez, diputado federal por el distrito 5, es conocido también por su trayectoria musical como integrante de Conjunto Primavera, y ha impulsado temas relacionados con el campo y el agua desde el Congreso.

La figura de “defensores” forma parte de la estrategia del PRI para posicionar perfiles con anticipación rumbo al proceso electoral, donde eventualmente se definirán las candidaturas formales.

En este contexto, el partido prevé competir en las elecciones de 2027, en un escenario donde aún no se define si habrá alianzas con otras fuerzas políticas en Chihuahua.

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