Destaca diputado retorno seguro de familias a Atascaderos en Guadalupe y Calvo

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Alrededor de 200 personas regresaron a su comunidad con apoyo de autoridades y sociedad civil.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados locales del PRI, Arturo Medina, afirmó que el retorno de familias desplazadas a la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, se realizó bajo condiciones de seguridad y dignidad.

El legislador señaló que alrededor de 200 personas regresaron a sus hogares como parte de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, el cual incluyó acciones de vigilancia permanente en la zona.

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Indicó que este proceso no se limitó al traslado, sino que contempla una estrategia de seguridad sostenida para garantizar la tranquilidad de la población que retornó a la localidad.

“Es una maniobra de alto alcance que incluye vigilancia y presencia de la fuerza pública para asegurar la tranquilidad de las familias”, expresó.

Medina destacó también la participación de organizaciones civiles y ciudadanos que brindaron apoyo a las familias durante su estancia en Parral, mediante donaciones de alimentos e insumos.

En cuanto a su intervención, mencionó que contribuyó con el envío de víveres y con la renta de un autobús para facilitar el traslado de regreso.

El diputado subrayó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para atender situaciones de desplazamiento y garantizar condiciones adecuadas para el retorno.

“Ha sido un tratamiento con respeto a los derechos humanos y empatía con las familias”, señaló.

Finalmente, indicó que dará seguimiento a la situación para verificar que las familias permanezcan en condiciones de seguridad y puedan retomar su vida cotidiana sin riesgos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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