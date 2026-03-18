Destaca diputado retorno seguro de familias a Atascaderos en Guadalupe y Calvo

Alrededor de 200 personas regresaron a su comunidad con apoyo de autoridades y sociedad civil.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados locales del PRI, Arturo Medina, afirmó que el retorno de familias desplazadas a la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, se realizó bajo condiciones de seguridad y dignidad.
El legislador señaló que alrededor de 200 personas regresaron a sus hogares como parte de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, el cual incluyó acciones de vigilancia permanente en la zona.
Indicó que este proceso no se limitó al traslado, sino que contempla una estrategia de seguridad sostenida para garantizar la tranquilidad de la población que retornó a la localidad.
“Es una maniobra de alto alcance que incluye vigilancia y presencia de la fuerza pública para asegurar la tranquilidad de las familias”, expresó.
Medina destacó también la participación de organizaciones civiles y ciudadanos que brindaron apoyo a las familias durante su estancia en Parral, mediante donaciones de alimentos e insumos.
En cuanto a su intervención, mencionó que contribuyó con el envío de víveres y con la renta de un autobús para facilitar el traslado de regreso.
El diputado subrayó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para atender situaciones de desplazamiento y garantizar condiciones adecuadas para el retorno.
“Ha sido un tratamiento con respeto a los derechos humanos y empatía con las familias”, señaló.
Finalmente, indicó que dará seguimiento a la situación para verificar que las familias permanezcan en condiciones de seguridad y puedan retomar su vida cotidiana sin riesgos.
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