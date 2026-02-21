Destaca diputada Yesenia Reyes obras y apoyos entregados en Ascensión

Publicidad - LB2 -

Inauguran pavimentación, colectores, purificadoras y entregan despensas en gira conjunta con el Gobierno Municipal.

Ascensión, Chih. (ADN/Staff) – En el municipio de Ascensión se llevaron a cabo inauguraciones de obra pública y entregas de apoyos sociales encabezadas por la administración municipal que dirige la alcaldesa Ivonne de la Hoya, con el acompañamiento de la diputada local Yesenia Reyes.

Durante la gira de trabajo se realizó la entrega de pavimentación con concreto hidráulico, así como la instalación de purificadoras de agua en planteles educativos, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura urbana y el acceso a servicios básicos.

Asimismo, se informó sobre la construcción de colectores de drenaje en 14 sectores del municipio, obras orientadas a fortalecer la red sanitaria y atender rezagos históricos en materia de saneamiento, particularmente en zonas con crecimiento poblacional.

Como parte de las acciones sociales, también se llevó a cabo la entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad, en una estrategia que busca mitigar necesidades inmediatas y apoyar la economía doméstica.

La diputada Yesenia Reyes destacó el impacto de estas acciones en la calidad de vida de la población y subrayó la relevancia del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para concretar proyectos de infraestructura y bienestar.

“Seguiremos gestionando recursos y respaldando proyectos que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias ascensionenses”, expresó la legisladora.

Las autoridades señalaron que la coordinación interinstitucional continuará como eje para impulsar obras y programas que respondan a las necesidades prioritarias del municipio.

