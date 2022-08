Desistimiento de juicio político contra Corral nos da la razón: Óscar Avitia

«El desistimiento que realizó el abogado Gerardo Cortinas Murra este lunes 8 de agosto, da la razón a la fracción parlamentara de Morena, que denunció desde el inicio del proceso irregularidades sistemáticas y de fondo en este juicio», expresó el diputado de Morena, Oscar Avitia.

Chihuahua, Chih (ADN/ Adriana Saucedo) .- «El desistimiento que realizó el abogado Gerardo Cortinas Murra este lunes 8 de agosto, da la razón a la fracción parlamentara de Morena, que denunció desde el inicio del proceso irregularidades sistemáticas y de fondo en este juicio», expresó el diputado de Morena, Oscar Avitia.

- Publicidad - HP1

“Al no impulsar este proceso no tratamos de proteger a nadie, sino de evitar una persecución motivada por el revanchismo político; se trata pugnar porque se respete la ley, que un proceso de ese calado se realice apegado a derecho” expuso el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes.

El legislador enumeró las fallas e irregularidades que empantanaron este proceso desde su origen, la respuesta de la Consejería Jurídica del Estado, que concluyó que no contaba con los documentos que se solicitaban para el juicio político promovido por el licenciado Gerardo Cortinas Murra, y que se solicitó un plazo de hasta 5 ejercicios fiscales para entregar a la comisión jurisdiccional.

Agregó que no durante este tiempo no se informó a la fracción parlamentaria de Morena, ni se deshago ningún elemento de prueba.

Otra irregularidad fue el cambio repentino que se realizó del sentido del dictamen en el seno de la Comisión Jurisdiccional, ya que en un inicio fijaba los motivos para NO aprobar el juicio político por falta de pruebas e inconsistencias; sin embargo, de última hora en la sesión de la comisión el dictamen cambió su sentido a positivo, motivo por el cual el diputado dio su voto razonado en contra.

El legislador sostuvo que Morena actuará conforme a la ley y el estricto apego a derecho, y nunca en base a revanchismos políticos como los que se observaban en este proceso.

«Aquí no se trata de que Morena esté a favor o en contra de Corral, estamos a favor de la aplicación de la ley, de procesos legítimos, fundados y motivados; y no iniciados por revanchas políticas”, reiteró el diputado.

Recordó que la denuncia contaba con deficiencias, que no son saneables y que no deberían ser corregidas por la comisión o la Secretaria Técnica, dado que no existe la suplencia de la queja en la Ley aplicable y esta debe permanecer imparcial, cosa que no ha sucedido”, indicó.

Destacó que además, las irregularidades no solo se encuentran en la denuncia, también fueron cometidas por la propia Comisión Jurisdiccional, porque no cumplió con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, de Chihuahua respecto a los tiempos de admisión de la denuncia.

“Además, por si fuera poco, para poder allegarse de pruebas, de manera ilegal Inventaron una prórroga del plazo contenido en el artículo 10 de la Ley, prorroga que debemos enfatizar no puede existir, dado que no está contemplada en la Ley aplicable. Llama la atención que el Diputado Gabriel Ángel García Cantú hizo la solicitud a título personal a la Secretaria de Hacienda, para posteriormente darlo a conocer a la Comisión y solicitar su aprobación, lo cual es totalmente irregular”.

Finalmente, el diputado manifestó que ha quedado claro que no se respetaría la ley y que manipularían el procedimiento, por lo que no podemos legitimar un proceso profundamente corrompido y dejar que nos utilicen para ejecutar venganzas políticas.

“Es claro que no existe ningún afán de protección, y esperamos que tampoco exista un ánimo de linchamiento, sino un compromiso con la Ley y el pueblo de Chihuahua”.