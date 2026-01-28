Deja enfrentamiento armado en la vía corta a Chihuahua tres personas lesionadas

Publicidad - LB2 -

Autoridades investigan si los heridos están vinculados al choque entre civiles armados y Guardia Nacional.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un enfrentamiento armado entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional se registró sobre la vía corta a Chihuahua, a la altura de la comunidad de Maturana, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la región sur del estado.

De acuerdo con información preliminar, el choque dejó dos personas lesionadas por impactos de arma de fuego, quienes habrían resultado heridas durante el intercambio de disparos ocurrido en ese tramo carretero.

- Publicidad - HP1

De manera adicional, las autoridades reportaron la localización de una tercera persona con heridas de bala sobre la salida de Parral hacia Matamoros, cuyo caso podría estar relacionado con los mismos hechos, aunque esta información aún se encuentra bajo investigación.

Tras los acontecimientos, se activó un operativo de seguridad con la participación de distintas corporaciones, con el objetivo de proteger a la población, asegurar la zona y ubicar a los responsables del enfrentamiento.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que precise si hubo personas detenidas ni el estado de salud de los lesionados, así como tampoco se ha confirmado a qué bando pertenecen las personas heridas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.