Defiende Leticia Ortega resultados del Gobierno de México y la soberanía nacional

Leticia Ortega Máynez afirmó que la Cuarta Transformación consolida justicia social, crecimiento económico y una nueva estrategia de seguridad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Leticia Ortega Máynez, destacó los resultados del Gobierno de México y llamó a defender la soberanía nacional, durante un posicionamiento presentado en sesión del Congreso del Estado de Chihuahua.

La legisladora sostuvo que el proceso de transformación que vive el país responde a una exigencia histórica del pueblo para dejar atrás un modelo de gobierno excluyente, y avanzar hacia un Estado comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la autodeterminación nacional.

Ortega Máynez señaló que este cambio inició durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó conducción técnica, visión de futuro y continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación.

La diputada afirmó que el presupuesto público dejó de ser un instrumento de control político para convertirse en una herramienta de justicia social, reflejándose en una inversión superior a un billón de pesos en programas de bienestar, dirigidos principalmente a adultos mayores, madres jefas de familia y jóvenes, mediante pensiones, apoyos económicos y esquemas de educación, capacitación y empleo.

En materia educativa y de vivienda, destacó que el Estado recuperó su papel como garante de derechos, fortaleciendo becas, infraestructura escolar y políticas que reconocen la vivienda digna como un elemento esencial para el desarrollo humano.

En el ámbito económico, la legisladora señaló que el inicio de 2026 muestra resultados concretos, como la fortaleza del peso frente al dólar, el buen desempeño de los mercados bursátiles, el incremento del salario mínimo en 13 por ciento y el crecimiento del sector turístico, que aporta 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto y genera uno de cada diez empleos en el país.

Respecto a la seguridad, Ortega Máynez afirmó que la actual administración federal avanza hacia un modelo basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas de la violencia, con resultados que incluyen decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto, aseguramientos de droga, armas de fuego y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Finalmente, la diputada subrayó que la política exterior de México se rige por principios históricos como la Doctrina Estrada, y reiteró que la soberanía nacional no es negociable.

“Defender la soberanía es defender al pueblo. México es libre, México es soberano, y el Gobierno de México seguirá gobernando con el pueblo y para el pueblo”.

