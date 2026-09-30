Dan a conocer a seleccionados del Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026

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El ejercicio legislativo juvenil se desarrollará durante octubre en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado dio a conocer los nombres de las y los 33 jóvenes seleccionados para participar en el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, que se desarrollará durante octubre.

La selección fue realizada a través de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez, y de Educación, Cultura Física y Deporte, como parte de las actividades legislativas orientadas a promover la participación de las juventudes en la vida pública de Chihuahua.

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El Parlamento Juvenil Chihuahuense se efectúa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, con el propósito de abrir espacios de expresión, análisis y propuesta para jóvenes de la entidad.

En esta edición participarán 33 jóvenes, quienes formarán parte de un ejercicio parlamentario en el que podrán presentar ideas, posicionamientos y propuestas relacionadas con temas de interés para las juventudes chihuahuenses.

Entre las personas seleccionadas se encuentran Mareli Guadalupe Zarrabal Martínez, Josué García Lozoya, Vanessa Juárez Martínez, Julián Alejandro Rascón Grado, María Fernanda Rivas Estrada y Miguel Ángel Méndez Álvarez.

También fueron seleccionados Alexssa Citlaly Martínez Rivas, Mar Camila González Castillo, David Gabriel Guaderrama Aragón, Montserrat Meléndez Santiago, Santiago Reyes Castrejón y Carlos Josué Muñoz Murillo.

La lista incluye además a Patricio Gianluca Tobon Vega, Naomi Yulisa Rodríguez Rochín, Annel Angélica Domínguez Gómez, Andrea Meléndez Rodríguez, Pablo Damián Morales Castañeda y Víctor Manuel Morales Acosta.

Asimismo, participarán Manuel Arturo Moreno Sáenz, Blanca Mariana Viga Villordo, Santiago Adrián Torres Acosta, Itzel Mariana Corral Araiza, Juan Enrique Basurto Sánchez y Alma Yanet Herrera González.

El Congreso del Estado informó que el Parlamento Juvenil se llevará a cabo durante octubre, con la participación de Sofía Daniella Cervantes Giner, Juan Francisco Gamboa Galindo, José Ángel Nava Lozano, Daniela Joseline Torres Romero, Paulina Flores Olson, Azael Mateo Carranza Hernández, Joseline Judith García Luján, Mayela Falcón Zendejas y Andrés Olson Lozano.

Con este ejercicio, el Poder Legislativo busca fomentar la participación ciudadana de las juventudes y generar un espacio de diálogo sobre los temas que forman parte de su entorno social, educativo y comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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