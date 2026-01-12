Da diputada María Antonieta seguimiento legal a caso de joven invidente en CECyTECh

Publicidad - LB2 -

Entregó una laptop a Carlos Daniel para apoyar su continuidad educativa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena María Antonieta Pérez Reyes sostuvo una reunión con Carlos Daniel Rodríguez Sáenz y su madre, Ana Cristina Sáenz Gómez, para dar seguimiento al proceso legal por el daño sufrido por el joven, quien quedó invidente tras un accidente ocurrido cuando era alumno del CECyTECh de Flores Magón.

La legisladora informó que el caso no ha quedado en el olvido y que se encuentra en fase de integración del expediente que será presentado ante los juzgados correspondientes, con el objetivo de exigir la reparación del daño moral derivado de los hechos.

“Tuve la oportunidad de reunirme con la señora Ana Cristina Sáenz Gómez para ponerlos al tanto de cómo va la integración del expediente que en breve presentaré ante los juzgados para darle seguimiento al daño moral que le ocasionaron a Carlos Daniel”, señaló.

Pérez Reyes expuso que el accidente ocurrió durante una práctica de laboratorio realizada fuera del plantel, sin protocolos de seguridad, equipo adecuado ni supervisión, situación que habría sido permitida por personal docente y directivo del subsistema educativo, lo que derivó en la pérdida total de la vista del estudiante.

La diputada sostuvo que, pese a la gravedad del caso, no ha existido una acción clara por parte del CECyTECh para reparar el daño, ni durante la permanencia del joven en la institución ni al concluir sus estudios, por lo que el asunto será llevado a los tribunales de justicia del estado para el deslinde de responsabilidades.

“El CECyTECh no se ha enfocado en reparar de alguna manera el daño que le ocasionaron”, advirtió.

Como parte del acompañamiento, la congresista entregó una computadora portátil a Carlos Daniel, con el fin de facilitar su aprendizaje y apoyar su intención de continuar con sus estudios profesionales, al destacar que su condición no ha sido un impedimento para mantener su proyecto de vida académico.

