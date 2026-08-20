Cruz Pérez Cuéllar: “Ruta Chihuahua”. Es la “gira del adiós”

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El aspirante de Morena acusó falta de atención estatal en municipios de la Sierra y cuestionó que la gira de Maru Campos inicie a meses del proceso electoral.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, candidato a la Coordinación Estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, cuestionó el inicio de la denominada “Ruta Chihuahua” de la gobernadora Maru Campos y sostuvo que el recorrido llega después de casi cinco años de lo que calificó como abandono en distintas regiones del estado.

Pérez Cuéllar afirmó que durante sus recorridos por la entidad ha recibido reclamos relacionados con el estado de las carreteras, servicios públicos, seguridad y falta de presencia gubernamental, particularmente en municipios de la Sierra.

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El aspirante morenista consideró que resulta significativo que la gobernadora inicie ahora una gira por distintas regiones, cuando, según su postura, diversas comunidades permanecieron durante buena parte del sexenio fuera de las prioridades del Gobierno estatal.

“Después de casi cinco años de abandono, ahora resulta que hay una Ruta Chihuahua y que la gobernadora quiere recorrer el estado. Qué bueno que vaya, pero hubiera sido mejor que se acordara desde el primer año de gobierno de Madera, Temósachic, la Sierra y de tantas comunidades que durante años han pedido atención”, expresó.

Pérez Cuéllar también vinculó el inicio de la gira con la cercanía del proceso electoral y la calificó como una “gira del adiós”, al sostener que representa el cierre político de la actual administración estatal y de la alianza partidista que la respalda.

El candidato de Morena insistió en que las regiones serranas y los municipios alejados de la capital requieren atención permanente en infraestructura, seguridad y servicios, y no únicamente durante recorridos institucionales en la etapa final de un gobierno.

“Más bien es la gira del adiós, porque ya se van; abandonaron a las y los chihuahuenses”, señaló.

Pérez Cuéllar aseguró que continuará recorriendo el territorio estatal para documentar necesidades locales y mantener esos temas dentro de la agenda política de Morena rumbo a las próximas definiciones en Chihuahua.

La “Ruta Chihuahua” forma parte de una estrategia del Gobierno estatal para recorrer distintas regiones de la entidad y mantener contacto directo con comunidades y autoridades locales durante la etapa final de la administración.