Prenden fuego a vehículos en agencia MG de Ciudad Juárez

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Cuatro unidades fueron consumidas por el fuego y una quinta resultó dañada; autoridades analizan indicios de que el siniestro pudo ser provocado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cinco vehículos resultaron afectados por un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en una agencia MG ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, en el cruce con Piedras Negras, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro vehículos fueron consumidos por las llamas y una quinta unidad presentó daños por humo y fuego, mientras elementos del Departamento de Bomberos trabajaron para controlar el siniestro.

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Las labores de emergencia obligaron a realizar cierres parciales en los carriles de oriente a poniente de la avenida Ejército Nacional, mientras se efectuaban las maniobras para sofocar el incendio y retirar las unidades afectadas.

Cuatro de los vehículos ya fueron retirados del lugar, mientras una unidad permanecía en el sitio con daños visibles derivados del fuego, en espera de las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, en el lugar habría sido localizado un galón con gasolina y se manejó la versión de que varios hombres pudieron haber rociado combustible sobre los automóviles antes del incendio.

La posible participación de terceros aún no ha sido confirmada, por lo que serán los peritos del Departamento de Bomberos quienes determinen, con base en las evidencias recabadas, si el fuego fue provocado.

Las autoridades no habían informado hasta el momento sobre personas lesionadas ni sobre detenciones relacionadas con el caso.

El área permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las revisiones técnicas y se recopilaban indicios para establecer el origen del incendio.