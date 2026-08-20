Acusa Cruz Pérez Cuéllar abandono del sur de Chihuahua por gobiernos panistas

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El aspirante de Morena afirmó que la falta de coordinación con el Gobierno federal ha afectado a comunidades del sur de la capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, acusó a los gobiernos panistas de mantener en el abandono al sur de la capital y sostuvo que esa zona también requiere inversión, atención pública y acceso a programas sociales.

Durante una asamblea informativa realizada en la colonia Punta Oriente, Pérez Cuéllar señaló que Morena mantiene recorridos territoriales para difundir los programas sociales impulsados por el Gobierno federal y fortalecer su presencia política en el estado.

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El también consejero nacional de Morena afirmó que la defensa de la soberanía debe traducirse en bienestar para las familias y en una mejor coordinación entre los gobiernos estatal y federal, particularmente en temas de atención social e infraestructura.

“Necesitamos que llegue la Cuarta Transformación para que también se acabe el divorcio de los gobiernos panistas con la Presidencia de la República. No se vale tener un gobierno en donde solo se hacen ‘weyes’ y quieren echarle la culpa de todo a la presidenta”, expresó.

Pérez Cuéllar cuestionó además la estrategia denominada “Ruta Chihuahua”, al considerar que el Gobierno del Estado comenzó de manera tardía a recorrer regiones que, según su postura, han permanecido sin suficiente atención durante los últimos cinco años.

El aspirante morenista sostuvo que las asambleas informativas también buscan posicionar una agenda territorial en zonas populares de la capital y vincular las demandas locales con los programas sociales federales.

“Los gobiernos del PAN no entienden que el sur también es Chihuahua”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la atención al sur de la ciudad será uno de los temas que buscará incorporar al proyecto político de Morena en Chihuahua, en medio del proceso interno para definir liderazgos rumbo a las próximas decisiones partidistas.

Pérez Cuéllar agregó que el trabajo territorial continuará en distintos municipios y colonias del estado como parte de la estrategia de organización de Morena y de promoción de la llamada Cuarta Transformación.