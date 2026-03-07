Critica Cuauhtémoc Estrada a la oposición tras iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua acusó a dirigentes del PAN y PRI de defender privilegios políticos y financiamiento excesivo a partidos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, criticó a dirigentes de la oposición tras la presentación de la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que quienes hoy se posicionan como defensores de la democracia buscan preservar privilegios políticos y económicos.

El legislador afirmó que las primeras reacciones contra la propuesta presidencial provinieron de actores políticos que, a su juicio, han sido beneficiarios del sistema electoral actual.

“Salieron los zánganos de siempre con la dizque capa de la democracia”.

Estrada Sotelo señaló directamente al panista Ricardo Anaya y al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quienes acusó de no tener autoridad moral para encabezar críticas contra la iniciativa de reforma.

“Un delincuente como Ricardo Anaya y un corrupto como Alito ahora quieren erigirse como defensores de la democracia”.

El coordinador morenista sostuvo que durante décadas diversos dirigentes han permanecido en posiciones legislativas gracias a listas plurinominales y acuerdos internos en los partidos, mecanismos que —dijo— han permitido mantener cuotas de poder sin competir directamente en elecciones.

En ese contexto, también cuestionó el modelo de financiamiento público a los partidos políticos, al señalar que los montos asignados en los últimos años resultan excesivos. De acuerdo con el legislador, entre 2018 y 2026 los partidos han recibido cerca de 60 mil millones de pesos en recursos públicos.

Estrada Sotelo consideró que el debate actual sobre la reforma electoral refleja una disputa entre quienes buscan modificar el sistema político y quienes pretenden mantener las reglas que, aseguró, han garantizado posiciones y privilegios a ciertos actores.

Finalmente, reiteró su respaldo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que la propuesta retoma demandas ciudadanas para reducir el financiamiento partidista y avanzar hacia un sistema electoral más austero y representativo.

