Confirma Marco Bonilla interés por gubernatura de Chihuahua en 2027

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Alcalde capitalino reconoce aspiraciones y se posiciona rumbo al próximo proceso electoral.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, confirmó su interés en contender por la gubernatura del estado en 2027, al señalar que está preparado para dar el siguiente paso en su carrera política.

Durante una entrevista, el edil reconoció abiertamente sus aspiraciones y se colocó dentro del escenario rumbo al próximo proceso electoral, en el que comenzarán a perfilarse los principales actores políticos.

“Estoy listo para buscar el siguiente paso en mi trayectoria política”.

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Bonilla destacó su gestión al frente del Ayuntamiento de Chihuahua desde 2021, la cual, afirmó, ha estado respaldada por resultados electorales favorables en la capital del estado.

El alcalde subrayó que en dos procesos electorales logró imponerse a Morena con amplias diferencias en las urnas, lo que consideró un respaldo ciudadano a su administración.

Asimismo, recordó su trayectoria dentro del servicio público municipal, al señalar que llegó a la Presidencia Municipal como uno de los perfiles más jóvenes, consolidando posteriormente su liderazgo mediante el voto.

Con estas declaraciones, Marco Bonilla se posiciona como uno de los posibles aspirantes a la gubernatura de Chihuahua, en un escenario político que comenzará a definirse en los próximos años rumbo a 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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