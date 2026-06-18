Convoca SDR a solicitar apoyos para conservación y restauración de recursos naturales

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Los incentivos están dirigidos a ejidos, municipios y organizaciones vinculadas con actividades productivas del sector rural.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) emitió una convocatoria dirigida a ejidos, municipios y personas jurídico-colectivas para acceder a apoyos económicos enfocados en la protección, conservación y restauración de los recursos naturales en el estado de Chihuahua.

El programa contempla incentivos para organizaciones relacionadas con actividades forestales, acuícolas, pesqueras, hídricas y otros sectores productivos vinculados al medio rural, con el propósito de fortalecer proyectos orientados al aprovechamiento sustentable y la preservación ambiental.

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Entre los apoyos disponibles se encuentran recursos destinados a organismos operadores y auxiliares, así como para la realización de eventos, capacitaciones y asesorías especializadas, con montos de hasta 250 mil pesos por proyecto.

La convocatoria también incluye financiamiento para anteproyectos, estudios técnicos, diagnósticos forestales y propuestas relacionadas con la disponibilidad, calidad y uso del agua, cuyos apoyos podrán alcanzar hasta 1.5 millones de pesos por iniciativa.

De acuerdo con la dependencia estatal, los subsidios podrán cubrir hasta el 100 por ciento del monto autorizado, conforme a las reglas de operación vigentes y la disponibilidad presupuestal asignada al programa.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicadas en la avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas durante días hábiles.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta a partir de la publicación de la convocatoria y concluirá una vez que se agoten los recursos disponibles, por lo que la dependencia recomendó a los interesados realizar el trámite con oportunidad.

Los formatos de registro, requisitos y documentación necesaria pueden consultarse a través del portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde también se encuentra disponible la información detallada sobre los criterios de elegibilidad y los mecanismos de asignación de apoyos.

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