Convoca Daniela Álvarez a jóvenes panistas a participar en la vida pública de Chihuahua

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Más de 1,500 integrantes de Acción Juvenil participaron en el encuentro estatal encabezado por Carolina Sotelo

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Ante más de 1,500 jóvenes provenientes de distintos municipios del estado, la presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, convocó a las nuevas generaciones de Acción Juvenil a participar de manera activa en la vida pública y a transformar sus ideas en acciones concretas.

Durante el Encuentro Estatal de Acción Juvenil, encabezado por la secretaria estatal Carolina Sotelo, Álvarez señaló que las juventudes enfrentan el reto de involucrarse en los asuntos públicos, levantar la voz y asumir un papel más activo frente a las condiciones políticas y sociales del estado y del país.

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Bajo el lema “Soñar, actuar y lograr”, la dirigente estatal panista planteó que la participación juvenil no debe limitarse a imaginar cambios, sino avanzar hacia la organización, la formación política y la presencia en los espacios de decisión.

“Los sueños tienen que llevarnos a actuar, porque cuando nos atrevemos a hacerlo es cuando comenzamos a lograr aquello que parecía imposible”, expresó durante su mensaje.

Álvarez reconoció el trabajo realizado por Acción Juvenil en Chihuahua y sostuvo que el PAN mantendrá abiertos espacios de participación para jóvenes interesados en desarrollar propuestas, defender causas y participar en la vida pública desde sus municipios.

En el encuentro, Carolina Sotelo presentó su informe de actividades al frente de Acción Juvenil en el estado, en el que destacó la consolidación de 44 Secretarías Municipales y recorridos por 51 de los 67 municipios de Chihuahua durante el último año.

Al evento acudieron jóvenes de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Camargo, Saucillo, Delicias, Hidalgo del Parral, Casas Grandes, Juárez y Guerrero, entre otros municipios, como parte de la presencia territorial que la organización juvenil mantiene en distintas regiones del estado.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora Maru Campos; la secretaria nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla; así como legisladores, alcaldes y liderazgos de Acción Nacional.

Como parte del programa se realizaron dos conferencias magistrales. La primera estuvo a cargo del periodista y analista político Gustavo Macalpin, quien abordó la importancia de la libertad de expresión y de mantener una voz crítica frente a los asuntos públicos.

La segunda conferencia fue impartida por Marco Bonilla, quien expuso los retos que enfrentan las nuevas generaciones y llamó a las y los jóvenes a involucrarse, utilizar sus redes sociales, defender sus ideas y ejercer con libertad su derecho a participar en la conversación pública.

Durante el encuentro se reiteró que la participación juvenil debe ocupar un papel central en las decisiones políticas y sociales que definirán los próximos años de Chihuahua, más allá del acompañamiento a procesos partidistas o electorales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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