Refuerza Marco Bonilla seguridad de Chihuahua con capacitación, patrullas y tecnología

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El Municipio reportó 521 policías y bomberos capacitados en cinco años, 479 vehículos operativos y una reducción delictiva de 32.49% en 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que durante la administración del alcalde Marco Bonilla se ha fortalecido la estrategia de seguridad mediante capacitación policial, renovación de unidades y ampliación de herramientas tecnológicas.

En los últimos cinco años, 521 policías y bomberos han sido formados en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, con capacitación en derechos humanos, proximidad social, actuación policial, inteligencia, rescate y atención de emergencias.

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta actualmente con 479 vehículos, de los cuales 200 operan bajo esquema de arrendamiento y 279 son unidades propias. En marzo de 2026 se incorporaron 46 nuevas patrullas Police Interceptor.

Las unidades están conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, lo que permite integrar información en tiempo real para labores de vigilancia y atención de emergencias. A este esquema se suman sistemas de radiocomunicación digital, cámaras lectoras de placas, videovigilancia, drones y herramientas de análisis criminal.

El Gobierno Municipal también reportó la creación y operación de nuevos distritos policiales, como parte de una estrategia orientada a acercar la presencia de la corporación a las colonias y fortalecer la capacidad de respuesta.

De acuerdo con cifras referidas por la administración municipal con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, los eventos delictivos relevantes registraron una disminución de 32.49 por ciento durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

Entre los indicadores destacados se encuentra el robo a casa habitación, que habría disminuido 75.94 por ciento, al pasar de 212 casos en el primer semestre de 2025 a 51 en el mismo periodo de 2026.

El Municipio atribuyó estos resultados a la combinación de profesionalización, equipamiento, tecnología y análisis de información como ejes de su estrategia de seguridad pública.

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