Continúa alerta amarilla por fuertes rachas de viento en el estado

Se advierte sobre tolvaneras en diferentes tramos carreteros de la entidad.

Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene para este martes la alerta amarilla por fuertes rachas de viento que se presentarán en el territorio, esto debido al paso de la Segunda Tormenta Invernal de la temporada.

Este fenómeno meteorológico afectará al estado con ráfagas de viento superiores a los 85 y 95 kilómetros por hora (km/h) sobre Nonoava, San Francisco de Borja, Majalca, Carichí, Balleza, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Dr. Belisario Domínguez, Sacramento y Santa Isabel.

- Publicidad - HP1

Respecto en Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Satevó, Janos, Ascensión, Temósachic, Guadalupe y Calvo, Rosales, Juárez, Ahumada, Ocampo, Delicias, Jiménez, Camargo, Manuel Benavides, Parral y San Francisco del Oro, se prevén rachas de viento con velocidades de 65 a 75 km/h.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde de martes 13, son (°C): Chihuahua 20, Juárez 11, Janos 10, Madera 6, Temósachic 8, Cuauhtémoc 14, Ojinaga 18, Delicias 23, Camargo 24, Jiménez 23, Parral 21, Creel 9, Chínipas 21, Guachochi 11, El Vergel 10.

Cabe señalar que durante este día la segunda tormenta invernal dejará de afectar al territorio estatal, mientras el frente frío 16 continuará su paso sobre el norte del país.

Asimismo, mañana miércoles 14, las condiciones del clima serán muy frías con temperaturas congelantes durante la madrugada.

El termómetro puede llegar a registrar hasta -8 grados centígrados en zonas serranas, como el Vergel y Temósachic y bajo cero en diversos puntos del estado.

Por otra parte, el reporte dado por la CEPC, con información de las coordinaciones municipales de Protección Civil, registró incidentes suscitados durante las últimas 24 horas en el estado. Se indicó que las mayores afectaciones se presentaron sobre el municipio de Janos, con desprendimiento de láminas, derrumbe de árboles, incendios de pastizales y el cierre del tramo carretero de Janos-Aguaprieta conocido como Puerto San Luis.

Protección Civil de Madera, informó, sobre la caída de nieve en la comunidad de El Largo Maderal y Chichupa, donde hasta el momento no se registran tramos carreteros cerrados.

También se tuvo registro de la caída de aguanieve en Ascensión, en el tramo conocido como El Entronque, así como incendios en diferentes partes de la región centro, desde la puerta de Chihuahua, hasta el kilómetro 207 de la carretera Chihuahua a Delicias en donde hubo afectaciones en un yonke de grúas que daño a seis vehículos en su totalidad.

Sobre la zona serrana, se reportó un incendio de pastizal en la carretera Matachi-Temósachic, así como en el tramo que conduce de Galeana a Buenaventura.

Ante estas condiciones previstas, la CEPC pide a la población tomar medidas preventivas con el fin de evitar accidentes, mediante las siguientes recomendaciones:

-Evitar salir de casa si no es necesario -Asegurar debidamente láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento

-Al circular por calles o avenidas, alejarse de cornisas, muros, o árboles, que puedan llegar a desprenderse

-Tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado

-Evitar protegerse del viento, ni circular por lugares como muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción.

-No encender fogatas y no arrojar colillas de cigarro

La CEPC señala la importancia de que en esta temporada de vientos, se esté atento a cualquier aviso que se transmita por los diversos canales de comunicación oficial, además de evitar cambios bruscos de temperatura y ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.