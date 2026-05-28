Concluye el domingo registro de ingreso a preparatoria en Chihuahua

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La SEyD llamó a estudiantes de secundaria a completar el trámite antes del 31 de mayo para asegurar espacio en bachillerato.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que el próximo domingo 31 de mayo concluirá el periodo de registro para ingresar a planteles públicos de Educación Media Superior en Chihuahua, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

La dependencia estatal exhortó a las y los estudiantes que actualmente cursan el tercer grado de secundaria a realizar el trámite con anticipación y evitar dejarlo para el último momento, a fin de garantizar su participación en el proceso de asignación.

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El registro forma parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar” y debe efectuarse a través de la plataforma digital habilitada por las autoridades educativas estatales, donde las y los aspirantes deberán seleccionar tres opciones de planteles de su interés.

Por primera vez, el proceso de asignación no contemplará la aplicación de examen de admisión. La ubicación de las y los estudiantes será determinada mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), tomando en cuenta la capacidad disponible en cada escuela y las preferencias registradas por el alumnado.

Además, las autoridades educativas señalaron que el sistema considerará criterios de equidad de género, discapacidad y la existencia de hermanas o hermanos inscritos previamente en el mismo plantel.

La SEyD informó que a partir del 12 de junio las y los aspirantes podrán consultar, mediante su folio de registro, el plantel educativo en el que fueron asignados.

“Por primera vez en este proceso, no se aplicará examen de admisión”.

Las autoridades reiteraron el llamado a completar el trámite dentro del plazo establecido para evitar contratiempos en el ingreso al nivel medio superior.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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