    diciembre 23, 2025 | 16:23
    Reparten alcalde Marco Bonilla y DIF Municipal cenas navideñas en colonia Crucero

    Chihuahua

    POR Redacción ADN / Agencias
    El programa contempla la entrega de alimentos, juguetes y chamarras en 22 colonias vulnerables de la capital del estado.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones de atención social durante la temporada decembrina, el alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, iniciaron la entrega de cenas navideñas a familias de la colonia Crucero, ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua.

    La actividad forma parte de una estrategia impulsada por el DIF Municipal, mediante la cual se distribuirán cenas, juguetes y chamarras del programa “Abrigos que Abrazan” en 22 colonias consideradas vulnerables, con el objetivo de que las familias cuenten con una cena digna durante la Nochebuena.

    Durante el recorrido, el alcalde y la presidenta del DIF acudieron directamente a los domicilios para hacer entrega de los apoyos, priorizando hogares con niñas y niños, así como viviendas habitadas por personas adultas mayores con dificultades de movilidad, a quienes también se les proporcionaron sillas de ruedas y andadores.

    En el caso específico de la colonia Crucero, se informó que fueron distribuidas más de 70 cenas, así como 80 chamarras y 80 juguetes, apoyos que beneficiaron principalmente a la niñez y contribuyeron a mitigar las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

    Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan fortalecer la cohesión social y brindar apoyo directo a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad durante las fiestas decembrinas.

    Finalmente, se dio a conocer que personal del DIF Municipal continuará durante este día y el siguiente con los recorridos en las colonias seleccionadas, entregando más cenas, juguetes y chamarras que fueron donados por asociaciones civiles, empresas, ciudadanía y colaboradores del Gobierno Municipal.

