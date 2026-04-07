Refuerza Marco Bonilla seguridad con unidad K-9 especializada en detección de fentanilo

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Policía Municipal de Chihuahua incorpora 10 binomios caninos; uno es único en el país por su entrenamiento.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla presentó la incorporación de 10 nuevos elementos caninos al grupo K-9 de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas en materia de seguridad.

Entre los nuevos binomios destaca un ejemplar especializado en la detección de fentanilo, considerado único en México por su nivel de adiestramiento, lo que permitirá mejorar las labores de prevención y combate a esta sustancia de alto riesgo.

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El edil señaló que esta integración forma parte de una estrategia para consolidar a Chihuahua capital como referente nacional en seguridad, mediante la inversión en tecnología, equipamiento y profesionalización de los cuerpos policiales.

Los nuevos canes —Canelo, Tyson, Rex, Lupo, Aquiles, Mane, Jefe, Arca, Frank y Hades— completaron procesos de certificación que los capacitan para tareas de detección de drogas, explosivos, búsqueda y protección en operativos estratégicos.

Bonilla destacó que el fortalecimiento del grupo K-9 permite anticipar riesgos y mejorar la respuesta de la corporación ante distintos escenarios de seguridad.

Con esta incorporación, la Policía Municipal cuenta ahora con 18 ejemplares operativos, ampliando su capacidad de acción y reforzando las labores de vigilancia y protección en la ciudad.

Las autoridades municipales subrayaron que estas acciones forman parte de una política integral enfocada en brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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