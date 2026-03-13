Reconoce Marco Bonilla a primeras egresadas de especialidades de la Universidad de las Mujeres

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Tres alumnas concluyeron sus programas de especialización en el proyecto educativo impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de reconocimientos a las primeras alumnas que concluyeron sus especialidades en la Universidad de las Mujeres, programa impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua para ampliar las oportunidades educativas y profesionales de las mujeres.

Las egresadas reconocidas fueron Rebecca Giovana Cheda Millán, Ana Karen López Oñate y Sandra Luz Márquez Villezcas, quienes finalizaron sus programas de especialización en distintas áreas académicas.

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Durante el evento, el presidente municipal destacó el esfuerzo de las estudiantes que han decidido continuar su formación académica mientras enfrentan responsabilidades laborales y familiares.

“Hoy celebramos a las compañeras que avanzaron un peldaño más en su educación. Este evento es, sobre todo, un reconocimiento para cada alumna de esta universidad”.

Bonilla señaló que la Universidad de las Mujeres cuenta actualmente con más de 300 alumnas inscritas, provenientes de distintos contextos y edades, incluyendo estudiantes mayores de 60 años que han decidido retomar su preparación profesional.

Entre las especialidades concluidas se encuentran Emociones en Neuropsicología, Marketing Digital y Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Centros Educativos, programas orientados a fortalecer el desarrollo laboral y académico de las participantes.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a alumnas destacadas por su desempeño académico en licenciaturas y maestrías, como parte de las actividades de fortalecimiento del programa educativo.

El alcalde anunció además la ampliación de la oferta académica mediante “Short Programs”, cursos de corta duración —aproximadamente dos meses— diseñados para brindar capacitación rápida que permita mejorar las oportunidades laborales de las mujeres, incluso para quienes no han concluido el nivel de preparatoria.

Asimismo, informó que municipios como Guachochi y Meoqui se han sumado a esta iniciativa, con el objetivo de ampliar el acceso a este modelo educativo en otras regiones del estado.

En el evento también participó José Francisco Rojas Blasco, director ejecutivo de la World Literacy Organization (WLO), quien destacó la colaboración con el municipio de Chihuahua y señaló que este acuerdo permitirá ampliar oportunidades de financiamiento educativo y fortalecer el acceso a programas académicos internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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