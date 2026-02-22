Llama Marco Bonilla a la unidad para reorientar el desarrollo de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua Capital dialoga con liderazgos panistas y sociales sobre rumbo y gobernanza

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con líderes históricos del panismo juarense y referentes sociales de la frontera, donde planteó la necesidad de construir unidad y fortalecer el trabajo institucional para cambiar el rumbo de Ciudad Juárez.

Durante la reunión, en la que participaron fundadores de instituciones, académicos y activistas, el edil capitalino dialogó sobre los desafíos estructurales que enfrenta la frontera, particularmente en materia de seguridad, desarrollo urbano y confianza ciudadana en las autoridades.

“Juárez no está condenado al rezago. Tiene talento, tiene historia y tiene carácter. Lo que necesita es rumbo claro y trabajo bien hecho”.

Bonilla expuso la experiencia de Chihuahua capital en planeación urbana, fortalecimiento institucional, regulación de actividades irregulares y combate a la violencia, al señalar que la aplicación de métodos técnicos y disciplina administrativa ha permitido consolidar avances medibles en distintos rubros.

Asimismo, destacó la importancia de contar con instituciones técnicas sólidas que trasciendan los ciclos políticos, a fin de garantizar continuidad en proyectos estratégicos y estabilidad en el crecimiento de las ciudades, particularmente en contextos fronterizos con alta dinámica poblacional y económica.

En su mensaje, subrayó que la división política y social debilita la capacidad de respuesta gubernamental, mientras que la coordinación entre actores públicos y ciudadanos fortalece la gobernabilidad y la generación de resultados.

“Juárez merece orden, honestidad y gobiernos que respondan. Y eso se logra con unidad, estructura y resultados”.

El encuentro se da en un contexto de debate sobre el futuro político y administrativo de la frontera, donde distintos actores han planteado la necesidad de revisar modelos de gestión urbana y estrategias de seguridad para enfrentar los retos actuales.

