Llama Bonilla a unidad en Chihuahua ante retos económicos y de seguridad

Publicidad - LB2 -

El alcalde sostuvo encuentro con sectores productivos en el municipio de Aldama.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, llamó a fortalecer la unidad y actuar con firmeza ante los retos que enfrenta el estado, durante un encuentro con líderes sociales, empresarios y productores en el municipio de Aldama.

En la reunión, representantes de los sectores agrícola, ganadero, comercial y empresarial expusieron problemáticas relacionadas con la disminución de apoyos al campo, la pérdida de empleos y la inseguridad en la región.

- Publicidad - HP1

Bonilla destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para atender estos desafíos y construir soluciones que impulsen el desarrollo del estado.

“Necesitamos defender a Chihuahua y darlo todo por este estado que nos ha dado todo”.

El edil también señaló que existen oportunidades para el crecimiento regional, particularmente en el ámbito turístico, mediante una mayor coordinación entre Aldama y la capital del estado.

Durante el diálogo, las y los asistentes plantearon propuestas orientadas a fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de seguridad, con el objetivo de integrar una agenda común.

El encuentro forma parte de una serie de acercamientos con distintos sectores para recabar inquietudes y promover estrategias de desarrollo regional en Chihuahua.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.