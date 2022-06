Reconocen usuarios facilitación y agilización de trámite por parte de Gobierno Estatal.

Chihuahua, Chih .- Contribuyentes de la Capital que han acudido al mega-centro de canje de placas ubicado en el Centro de Convenciones de Chihuahua, expresaron su beneplácito por el inicio de operaciones del mismo, que permite realizar el trámite de manera ágil y cómoda con un promedio de 10 minutos en el proceso.

Tras realizar el trámite en el citado mega-centro, la señora Ángela Azucena Márquez Cera expresó: “Muy rápido, estaba en el Vivebus Sur y ahí me dijeron que era más rápido acá y llegando, en 15 minutos me hicieron el trámite. Está muy accesible, si no traes copias ahí te las sacan y todos muy amables”.

Agradeció a la administración estatal las facilidades que brinda este módulo: “Muchas gracias al Gobierno por hacernos esto más accesible a la ciudadanía, y poner más avisos porque mucha gente no sabe, hasta que nos dijeron que en Centro de Convenciones estaba todo más rápido”.

A su vez, el señor Jesús Miguel Rojo Jaramillo manifestó que los mega-centros son una muy buena idea e invitó a la población a que acudan a ellos.

“Muy bien, llegamos y en menos de 5 minutos ya las teníamos (las placas) en la mano. Me parece muy buena idea, los primeros días eran filas enormes y ahorita hacer el trámite en menos de 5 minutos se me hace una muy buena aportación de Gobierno. Vengan, está muy ágil y muy amable, que bueno que están pensando en la gente para hacer el trámite más fácil”.

Raúl Hernández, coordinador de Recaudaciones de Rentas del Estado, declaró: “Estamos muy contentos porque ya es el segundo mega-centro que abrimos en la ciudad de Chihuahua, ya está funcionando desde hace unos días el de la UACh y este del Centro de Convenciones arrancó muy bien”.

Explicó que esta mañana se registró el arribo de cerca de 100 personas, no obstante conforme avanzó el día se agilizaron las actividades, además de que los usuarios esperan cómodamente sentadas y con aire acondicionado en el lugar y el promedio de duración del trámite es de aproximadamente 10 minutos.

Precisó que este módulo abrirá de lunes a sábado de las 8:00 a las 16:00 horas y los requisitos son alguna identificación como puede ser INE, Visa, licencia de conducir, además comprobante de domicilio no mayor a tres meses, factura del automóvil y los metales o cartoncillo.

“Las recaudaciones por cuestiones de espacio no están diseñadas para tener grandes cantidades de personas, es por eso que implementamos estos mega-centros donde vamos a poder dar un servicio mucho más cómodo a las personas. Decirles que hemos estado haciendo muchos movimientos para agilizar y brindamos de 9 mil trámites diarios en el estado a cerca de 20 mil en toda la entidad”, afirmó.

El funcionario dio a conocer que en Juárez a la fecha se registraron arriba de 80 mil canjes, Chihuahua tiene cerca de 70 mil; además en Cuauhtémoc también se acaba de abrir un mega-centro en el Polifórum, por lo cual invitó a los habitantes de ese municipio que asistan y hagan un trámite de manera mucho más cómoda.