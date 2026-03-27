Fortalece Marco Bonilla alianza con Rotarios en Juárez para protección de la niñez

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Buscan impulsar acciones conjuntas entre gobierno y sociedad civil en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con integrantes del Club Rotario del Distrito 4110 en Ciudad Juárez, con el objetivo de consolidar una alianza enfocada en la protección, atención y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La reunión se realizó con el gobernador rotario Martín Aranda, quien encabeza una organización con presencia en varios estados del norte del país y que agrupa a más de mil 600 integrantes.

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Durante el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector empresarial para atender problemáticas que afectan a la niñez, particularmente en contextos de violencia.

“La protección de las niñas y los niños no puede recaer en una sola institución”.

Bonilla subrayó que actualmente preside la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, desde donde se impulsan políticas públicas orientadas a generar entornos más seguros y dignos para la infancia.

Asimismo, expuso acciones implementadas en la capital del estado en áreas como educación, cultura, deporte y prevención de la violencia, como parte de una estrategia integral para atender a este sector.

En el diálogo, los participantes coincidieron en la urgencia de sumar esfuerzos ante los retos que enfrenta la niñez, especialmente en zonas donde los casos de violencia generan impacto social significativo.

Representantes del organismo rotario reiteraron su disposición para colaborar en proyectos que generen resultados concretos.

Durante la reunión también se intercambiaron propuestas e inquietudes, con el objetivo de establecer mecanismos de trabajo conjunto que fortalezcan las acciones en favor de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades y representantes sociales coincidieron en que la coordinación interinstitucional será clave para avanzar en la protección de la infancia en Ciudad Juárez y la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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