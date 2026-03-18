Firma Marco Bonilla convenio para otorgar becas a estudiantes en Chihuahua

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Apoyo beneficiará a 183 alumnos para evitar deserción escolar en zona norte de la ciudad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, firmó un convenio de colaboración con la organización Promesa Educativa para México A.C., con el objetivo de impulsar la educación de niñas, niños y adolescentes mediante el otorgamiento de becas.

A través del DIF Municipal, se brindará apoyo económico a 183 estudiantes del Colegio Riberas, con el fin de que continúen y concluyan sus estudios, evitando así la deserción escolar en esta zona de la ciudad.

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Durante el acto, el edil destacó que este tipo de alianzas contribuyen a generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones, al ofrecer acceso a educación de calidad a bajo costo.

“No es solo educación, es ayudar a mejorar su futuro y trazar su proyecto de vida”, expresó.

El alcalde también sostuvo un encuentro con madres y padres de familia, así como con estudiantes, a quienes exhortó a continuar su formación académica y aprovechar las oportunidades disponibles.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal ha impulsado programas educativos enfocados en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el propósito de preparar a jóvenes para los retos del mercado laboral.

Por su parte, autoridades del DIF Municipal reiteraron su compromiso de continuar respaldando proyectos educativos que fortalezcan el desarrollo de la niñez y juventud.

La organización Promesa Educativa informó que el Colegio Riberas busca acompañar a sus alumnos desde etapas tempranas hasta su formación universitaria, mediante un modelo integral que incluye actividades académicas, deportivas y espacios de desarrollo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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