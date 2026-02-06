Movil - LB1A -
febrero 6, 2026 | 16:29
Entregan alcaldes apoyos a familias indígenas de Bocoyna

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Refrendan trabajo coordinado con comunidades rarámuri mediante entrega de despensas y cobijas.

Bocoyna, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo, realizaron la entrega de apoyos a familias rarámuri de la región, como parte de un esfuerzo de coordinación intermunicipal orientado a fortalecer la atención social y el vínculo con las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.

La visita del edil capitalino se dio por invitación del Ayuntamiento de Bocoyna y de autoridades tradicionales rarámuri, en el marco de las actividades de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, donde también se desarrollaron acciones enfocadas en el bienestar de niñas y niños de la zona.

Los apoyos entregados consistieron en despensas y cobijas, dirigidos a familias de comunidades indígenas, como parte de una estrategia de atención social en temporada invernal y de acompañamiento institucional a las localidades serranas.

De manera adicional, se llevó a cabo una ceremonia en El Calvario, sitio considerado sagrado por la comunidad, donde autoridades tradicionales rarámuri entregaron al alcalde de Chihuahua símbolos representativos de la cultura indígena, en un acto que reflejó el reconocimiento comunitario a la relación de colaboración establecida.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos municipales y comunidades indígenas, así como el reconocimiento a la identidad, cultura y legado del pueblo rarámuri, considerados parte fundamental del desarrollo social y cultural del estado.

Por su parte, el alcalde de Bocoyna subrayó el respaldo institucional recibido en distintos rubros, incluidos apoyos en materia de seguridad y gestión municipal, como parte de la cooperación entre ambos municipios para atender las necesidades de la región serrana.

