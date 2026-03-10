Entrega Bonilla corredor seguro y adaptado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH

Publicidad - LB2 -

Obra financiada con Presupuesto Participativo 2024 beneficiará a más de mil estudiantes con mejoras en accesibilidad y seguridad.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezó la inauguración de un Espacio Seguro y Adaptado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), proyecto realizado mediante el Presupuesto Participativo 2024 con una inversión municipal de 5.9 millones de pesos.

La obra obtuvo 7 mil 913 votos ciudadanos dentro del mecanismo de participación y está dirigida a mejorar la accesibilidad, movilidad y seguridad de la comunidad universitaria, con beneficio directo para alrededor de mil 200 estudiantes, especialmente mujeres y alumnos con discapacidad.

- Publicidad - HP1

Durante el evento, el alcalde destacó que el proyecto fue diseñado para garantizar condiciones más seguras e inclusivas dentro del campus universitario, particularmente en una facultad que concentra el mayor número de estudiantes con discapacidad dentro de la institución.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la instalación de rampas y rieles de accesibilidad, la remodelación del lobby, el taller de radio y diversos salones, así como la creación de un acceso más cercano a la estación Universidad del sistema de transporte Bowí, con el fin de facilitar el traslado de los estudiantes.

El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mario Duarte, explicó que el proyecto surgió a partir de una iniciativa impulsada por estudiantes, quienes buscaron alternativas para financiar la obra hasta encontrar en el Presupuesto Participativo el mecanismo que permitió concretarla.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, reconoció la colaboración con el Gobierno Municipal y señaló que el corredor fortalece la seguridad para la comunidad estudiantil, especialmente para las mujeres, ya que el trayecto puede ser observado desde edificios administrativos cercanos.

“Este corredor no es solo para los estudiantes que hoy estamos en la Facultad, sino también para quienes en el futuro estudiarán aquí y que tienen alguna discapacidad”, expresó el estudiante Jair Delgado Jaime en representación de la comunidad universitaria.

Las autoridades destacaron que este tipo de proyectos forman parte de las acciones para impulsar una ciudad más incluyente y con infraestructura accesible, mediante políticas públicas orientadas a mejorar la movilidad y seguridad en espacios educativos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.