Encabeza Marco Bonilla asamblea regional por los derechos de la niñez en Bocoyna

Municipios de la región se integran a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

Bocoyna, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, Marco Bonilla, presidió la Asamblea Regional de la organización en la comunidad de Creel, donde refrendó el compromiso de los gobiernos municipales de trabajar de manera coordinada para garantizar los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Durante la asamblea, Bonilla tomó protesta al alcalde de Bocoyna, Macario Hermosillo, y a la directora del DIF Municipal de Ocampo, Blanca Rascón, como nuevos integrantes de la Red, además de reconocer la participación activa de niñas, niños y adolescentes que aportaron opiniones y propuestas sobre las problemáticas que enfrentan en sus comunidades.

“No importa si una niña o un niño nacen en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Creel o en Guachochi; todas y todos merecen las mismas oportunidades, el mismo cuidado, la misma protección y el mismo derecho a soñar con un futuro mejor”.

El presidente de la Red destacó la importancia cultural y social de la Sierra Tarahumara, al señalar que los pueblos rarámuri representan una visión de comunidad y equilibrio con la naturaleza que debe ser considerada en las políticas públicas, subrayando que el desarrollo no puede desligarse de la identidad ni del cuidado del territorio.

Bonilla agradeció al municipio de Bocoyna por la hospitalidad y apertura al diálogo, y reconoció la participación de representantes de la sociedad civil y del ámbito religioso, así como el respaldo del Gobierno del Estado y la campaña “Cuenta Conmigo: Tu Familia es Primero”, orientada a fortalecer a la familia como primera red de protección para la niñez.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, Karina Olivas Maldonado, explicó a las y los menores el trabajo que realiza la Red a nivel nacional y encabezó una consulta directa para identificar las principales necesidades en sus comunidades, entre las que destacaron temas de salud, apoyo a las escuelas y fortalecimiento de la convivencia familiar.

El alcalde de Bocoyna, Macario Hermosillo, dio la bienvenida a las y los asistentes y reiteró su compromiso de impulsar acciones a favor de la niñez, en coordinación con los seccionales que conforman el municipio.

Finalmente, se subrayó que la asamblea representa un punto de partida para transformar los planteamientos en acciones concretas, medibles y sostenidas, con el propósito de proteger no solo el presente, sino también el futuro de las niñas, niños y adolescentes de la región y del estado.

