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Dialoga Marco Bonilla con productores del noroeste sobre retos del campo

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Agricultores y ganaderos de Ascensión y Janos plantean sequía, inseguridad y plagas como principales desafíos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con productores agropecuarios de los municipios de Ascensión y Janos, donde se abordaron los principales desafíos que enfrenta el campo en la región.

Durante la reunión, líderes y familias del sector agrícola y ganadero expusieron problemáticas como la sequía, la escasez de agua, la inseguridad y la presencia del gusano barrenador, factores que han impactado la productividad en distintas zonas del estado.

“Chihuahua es tierra de gente que trabaja, que no se rinde y que sabe salir adelante”.

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El edil señaló que el campo atraviesa un contexto complejo, en parte por la reducción de recursos destinados al sector, lo que ha obligado a los productores a adaptarse a condiciones adversas.

Asimismo, destacó que el sector agropecuario representa una de las principales fortalezas económicas de Chihuahua, por lo que subrayó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre autoridades y productores.

Durante el encuentro, los asistentes manifestaron su disposición para continuar el diálogo y coordinar acciones que permitan hacer frente a los retos actuales.

Productores reiteraron la necesidad de sumar esfuerzos para fortalecer la actividad agropecuaria.

Los habitantes de Ascensión y Janos también reconocieron la apertura del alcalde para escuchar sus planteamientos, en un contexto donde el campo enfrenta presiones tanto climáticas como económicas.

Las autoridades municipales y los productores coincidieron en la importancia de mantener la colaboración para impulsar el desarrollo del sector en el noroeste del estado.

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