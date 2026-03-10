Definirá PAN el 21 de marzo método para seleccionar candidatos a gubernaturas rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, figura entre los aspirantes del partido para competir por la gubernatura del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Partido Acción Nacional (PAN) definirá el próximo 21 de marzo el método de selección de sus candidatos a gobernador para las elecciones de 2027 en las 17 entidades del país donde se renovará el Ejecutivo estatal.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, quien ha sido mencionado como uno de los perfiles del partido para contender por la gubernatura de Chihuahua, informó que recientemente sostuvo una reunión con la dirigencia estatal del PAN y con diversos liderazgos interesados en participar en el proceso interno.

Durante el encuentro, explicó, se analizaron distintos mecanismos para definir a los representantes del partido, con miras a organizar con anticipación la estrategia electoral en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

Bonilla señaló que la propuesta formal será presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y posteriormente se someterá a consideración durante la sesión del Consejo Nacional programada para el 21 de marzo.

En esa reunión, precisó, se planteará el esquema general que aplicará el partido para designar coordinadores o representantes en las 17 entidades federativas que tendrán elecciones para gobernador en 2027.

El alcalde indicó que una vez que el Consejo Nacional analice y apruebe el mecanismo, se conocerán los lineamientos definitivos del proceso interno, por lo que a partir de la tarde de ese mismo día podrían definirse las reglas para la selección de los perfiles que encabezarán los proyectos estatales del PAN.

